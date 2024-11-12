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Коммерсантъ FM
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Дело о попытке отравления российских военных летчиков поступило в суд

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону принял к производству уголовное дело в отношении уроженца Украины Егора Семенова, обвиняемого в совершении террористического акта и государственной измене, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда. Обвинение полагает, что в октябре 2023 года Егор Семенов попытался отравить группу российских военных летчиков, отправив на банкет выпускников Армавирского авиационного училища торт и спиртные напитки с добавленным сильнодействующим лекарством.

Как стало известно «Ъ», уроженец Мелитополя (ныне Запорожская область России) Егор Семенов приехал в Россию на заработки, жил в городе Химки Московской области, занимался установкой систем видеонаблюдения. В 2022 году мужчина получил гражданство России. В тот же период Егор Семенов начал общаться с представителями украинских спецслужб, поскольку он крайне негативно отнесся к специальной военной операции.

По заданию сотрудников СБУ уроженец Украины согласился организовать отравление группы выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища на банкете в честь юбилея выпуска, за совершение теракта ему пообещали 400 тыс. руб. Егор Семенов заказал торт с эмблемой училища и большую партию спиртного, после чего добавил в еду и напитки лекарственный препарат кордиамин, способный вызвать судороги и остановку дыхания. Теракт предотвратили сами летчики, которые не стали пробовать продукты и напитки, присланные на банкет неизвестным лицом.

В случае признания Егора Семенова виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) и террористическом акте (ч. 3 ст. 205 УК РФ) ему грозит пожизненное лишение свободы.

Подробнее о деле читайте в материале «Летчиков губят подарки».

Анна Перова, Краснодар

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