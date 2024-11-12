Жителям курского приграничья будут выплачивать 20 или 40 тыс. рублей на аренду

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил с рабочей поездкой Курскую область. Он заявил, что жители приграничья, вынужденные покинуть свои дома, получат выплаты на аренду жилья. По 40 тыс. руб. будут получать многодетные семьи, по 20 тыс. руб.— остальные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы сегодня сказали, что обязательно будем оформлять договоры аренды, деньги будут платить. Причем будем платить 20 тыс. рублей тем, у кого семья неполная или не многодетная, 40 тыс. — многодетным»,— сказал вице-премьер (цитата по ТАСС). Он добавил, что жилищные сертификаты для жителей приграничных районов Курской области в первую очередь предоставят многодетным семьям, пенсионерам, участникам спецоперации на Украине.

В Курске у здания правительства на этой неделе прошли митинги жителей, которые были вынуждены покинуть дома в приграничье. Они жаловались, что не могут получить обещанные жилищные сертификаты.

Вице-премьер заявил, что президент России Владимир Путин лично поручил ему провести встречу с жителями приграничья. «И сегодня по результатам совместной встречи доложим президенту о всех предлагаемых нами решениях»,— добавил господин Хуснуллин.

Подробнее о протестах в Курске — в материале «Ъ» «Курские беженцы недостаточно сертифицированы».