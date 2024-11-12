Нидерланды возвращают пограничный контроль

Власти Нидерландов объявили о возобновлении пограничного контроля, объяснив это борьбой с нелегальной миграцией и преступностью. Мера вводится с 9 декабря и, как решено предварительно, на шесть месяцев. Об этом сообщила министр по вопросам миграции Марьолейн Фабер. Законы ЕС разрешают временно вводить пограничный контроль государствам-членам, но только в случае чрезвычайных обстоятельств или непредвиденных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Проверки будут проводиться в аэропортах на тех рейсах, которыми чаще всего прибывают в страну нелегальные мигранты или лица, причастные к контрабанде людей. Как заверяет министр, меры по проверке лиц, въезжающих в Нидерланды, будут реализовываться таким образом, «чтобы как можно меньше сказываться на экономическом и пассажирском трафике». При этом власти Нидерландов заявили о готовности делиться информацией с соответствующими ведомствами соседних Бельгии и Германии. Если в течение полугода изменений к лучшему не произойдет, власти Нидерландов готовы продлить действие проверок на границе.

В сентябре аналогичные меры ввела Германия, также сроком на полгода и также с целью борьбы с нелегальной миграцией. Проверку с 16 сентября проходят все лица, въезжающие в Германию из соседних стран. На данный момент, как сообщают германские власти, принятые меры дают положительный эффект. По примеру Германии Франция с 1 ноября начала проверки на границе с Бельгией, Испанией, Люксембургом, Швейцарией, Германией и Италией. Франция, которая ввела эти меры также на полгода, объясняет их усилением террористической угрозы и ростом нелегальной миграции.

Почему Нидерланды хотят сами регулировать миграцию — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская