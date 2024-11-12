В нацпарке запретили стрелять

Арбитражный суд Краснодарского края по иску МТУ Росимущества аннулировал договор аренды земли между ООО «Стрелковый клуб Сочи» и Сочинским нацпарком. Предметом спора стал лесной участок площадью около 1 га. Суд решил, что после введения в действие Земельного кодекса РФ в 2001 году национальные парки утратили право на передачу в аренду земельных участков. По мнению юристов, выводы суда основаны на четких нормах закона, поэтому в апелляции общество не сможет выиграть дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края аннулировал договор аренды земли, который был заключен между ООО «Стрелковый клуб Сочи» и ФГБУ «Сочинский национальный парк» в 2005 году на 49 лет. Истцом в деле выступает МТУ Росимущество.

Согласно материалам дела, участок площадью 9,5 тыс. кв. м расположен в Мацестинском лесничестве, квартал №74. На момент заключения договора земельный участок был частично покрыт лесом. Разрешенными видами пользования на предоставленном в аренду земельном участке, являются обустройство и эксплуатация спортивно-оздоровительного комплекса, осуществление какой-либо иной деятельности на предоставляемом участке, допускается по дополнительному согласованию сторон и на основании соответствующей лицензии.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стрелковый клуб Сочи» зарегистрировано в 2004 году в Сочи. Обществом владеют в равных долях Александр Кулагин и Адам Мальсагов. Организация занимается деятельностью спортивных объектов. Убыток компании за 2023 год составил 303 тыс. руб.

Собственник спорной земли — Российская Федерация в лице управления Росимущества. ФГБУ «Сочинский национальный парк» участок принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Истец указал, что договор аренды нарушает права Российской Федерации и подлежит погашению в ЕГРН. В решении суда указано, что нацпарк утратил полномочия распоряжаться спорным участком после введения в действие Земельного кодекса РФ 25 октября 2001 года.

«Из этого следует, что договор аренды земельного участка заключен ФГБУ “Сочинский национальный парк” в отсутствие соответствующих полномочий»,— говорится в решении кубанского арбитражного суда.

Суд также решил, что поскольку земельный участок из владения истца не выбыл, Росимущество как публичный собственник в данном случае не нуждается в восстановлении владения земельным участком, следовательно, виндикационный иск (требование собственника о возврате имущества из незаконного владения) удовлетворению не подлежит.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев считает, что у ООО «Стрелковый клуб Сочи» шансы выиграть апелляцию довольно низкие, так как решение суда основано на четких нормах закона.

«Важный момент в том, что суд отказал в требовании об изъятии земельного участка у клуба, однако это не означает, что клуб может продолжать пользоваться участком на законных основаниях. У него теперь нет правовых оснований находиться на этой территории. Для изъятия земли у стрелкового клуба Росимущество или национальный парк могут либо подать новый иск об освобождении земельного участка, либо обратиться с требованием о сносе построек. Также может быть инициировано и административное производство за незаконное использование земельного участка»,— отметил господин Терентьев.

Он добавил, что теперь, когда договор аренды признан недействительным, любое использование участка клубом является незаконным, и государство может принять меры по его фактическому освобождению через отдельные судебные процедуры.

Связаться с ООО «Стрелковый клуб Сочи» по указанным в открытых источниках телефонам не удалось.

Тат Гаспарян