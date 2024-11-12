В матче КХЛ «Сочи» проиграл «Торпедо» со счетом 1:7

В понедельник, 11 ноября, в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородский ХК «Торпедо» на домашнем льду обыграл команду «Сочи». Игра завершилась со счетом 7:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Леонтьев, «Ъ-Кубань» Фото: Евгений Леонтьев, «Ъ-Кубань»

В матче, который проходил в Нижнем Новгороде, хоккеисты «Торпедо» забросили семь шайб в ворота соперника. В первом периоде отличились Михаил Абрамов, Бобби Линч, Маркус Филлипс и Дмитрий Кагарлицкий, обеспечив местным спортсменам преимущество 4:1. Во втором и третьем периодах Егор Виноградов, Евгений Свечников и Никита Артамонов добавили еще три гола в пользу «Торпедо», в то время как единственную шайбу для «Сочи» забил Даниил Сероух.

Вратарь команды Иван Кульбаков отпраздновал свою 50-ю победу в КХЛ. Эта победа позволила «Торпедо» сравнять счет по личным встречам с «Сочи» в текущем сезоне, так как ранее нижегородцы потерпели поражение со счетом 5:3.

Сейчас «Торпедо» занимает шестое место в таблице Западной конференции с 29 очками после 26 матчей, тогда как «Сочи» располагается на 10-й позиции с 20 очками. В следующем матче, который пройдет 13 ноября, «Торпедо» встретится с минским «Динамо», а «Сочи» 15 ноября примет пекинский «Куньлунь».

Стоит отметить, что в другом матче КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 4:1. Хоккеисты нижнекамского клуба провели встречу в золотых шлемах, отмечая 1 тыс. матчей в лиге.

Мария Удовик