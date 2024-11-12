На Кубани план призыва на военную службу выполнен на 78%

План призыва на военную службу в Краснодарском крае выполнен на 78%. В войска отправили 44% от установленного задания, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, весенний призыв прошел на высоком уровне, в ряды вооруженных сил ушло свыше 6,5 тыс. новобранцев, сейчас предстоит направить в войска более 6 тыс. человек. Кубань имеет высокий уровень подготовки призывников, и необходимо удерживать эту планку. Глава региона подчеркнул, что для этого есть все условия, ребята занимаются в ДОСААФ, все условия обучения старшеклассников основам военного дела на практике созданы в новом центре «Патриот». Одним из важных факторов является обеспечение связи призывников с семьей, родители должны знать о местоположении сыновей, а главное, что плановый призыв не связан со специальной военной операцией. По решению президента, призывники не могут служить в зоне проведения СВО.

Военный комиссар края Алексей Чугункин отметил, что призывников региона направят во все виды и рода вооруженных сил и в органы исполнительной власти, где предусматривается воинская служба. Кубанцы пойдут служить в Президентский полк и Нацгвардию, войска Федеральной пограничной службы РФ. Большая часть молодых ребят останется на территории Южного военного округа, треть направят в учебные центры. Господин Чугункин подчеркнул, что ни один новобранец не будет направлен на СВО и в пункты временной дислокации воинских частей, расположенных в новых регионах страны. Он также рассказал о нововведениях этого призыва. Теперь, если призывника не устраивает решение приемной комиссии по какому-либо вопросу, он может обжаловать его в досудебном порядке через портал Госуслуг или МФЦ.

Военный комиссар сообщил, что на сборном пункте призывников обеспечивают всем необходимым — обмундированием, продовольствием. Они получают трехразовое горячее питание в новой столовой на 200 мест, а также сухой паек на период следования к месту службы.

Алина Зорина