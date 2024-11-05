За неделю коронавирусом заболели 19 жителей Сочи

В Сочи за неделю коронавирусом заболели 19 человек. В целом по Краснодарскому краю с 28 октября по 3 ноября зарегистрировано 344 новых случая заражения инфекцией, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее число заболевших выявлено в Краснодаре — более 100 случаев. В Новороссийске зарегистрировано 36 инфицированных, в Сочи и Тимашевском районе — по 19, в Каневском — 12, в Ейском и Туапсинском — по 11, в Северском и Славянском — по 10.

Среди заболевших с 28 октября по 3 ноября жителей Кубани 53 ребенка. Выписаны с выздоровлением 464 человека. О погибших не сообщается.

Неделей ранее заболеваемость коронавирусом в Сочи превышала 30 случаев. По краю с 21 по 27 октября коронавирус подтвердился более чем у 400 жителей. На прошлой неделе в регионе от опасной инфекции скончался один пациент.

Вячеслав Рыжков