На юге Уфы 19 домов и поликлиника остались без воды из-за коммунальной аварии
Из-за повреждения трубопровода 19 жилых домов в уфимском микрорайоне Зеленая роща остались без холодного водоснабжения. На время ремонтных работ отключен водопровод диаметром 200 мм, сообщает пресс-служба ГУП «Уфаводоканал».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Под отключение попали многоэтажных домов на улицах Софьи Перовской и Авроры.
Также отключение коснулось поликлиники №46 и торгового центра «Аврора».
Время устранения последствий аварии не называется.