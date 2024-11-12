На юге Уфы 19 домов и поликлиника остались без воды из-за коммунальной аварии

Из-за повреждения трубопровода 19 жилых домов в уфимском микрорайоне Зеленая роща остались без холодного водоснабжения. На время ремонтных работ отключен водопровод диаметром 200 мм, сообщает пресс-служба ГУП «Уфаводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Под отключение попали многоэтажных домов на улицах Софьи Перовской и Авроры.

Также отключение коснулось поликлиники №46 и торгового центра «Аврора».

Время устранения последствий аварии не называется.

Идэль Гумеров