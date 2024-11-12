Свердловские депутаты освободили от налога организации по уходу за пенсионерами

В Свердловской области освободят от уплаты налога на имущество организаций учреждения, которые осуществляют уход за пожилыми людьми с оказанием ряда медицинских услуг. Соответствующий законопроект в третьем чтении поддержали все 44 депутата заксобрания региона, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно пояснительной записке, после установления налоговой льготы доходы областного бюджета не снизятся. «Норма предусмотрена в отношении новых имущественных комплексов, которые в настоящее время еще не являются объектом налогообложения»,— сказано в документе. Отмечается, что в дальнейшем недополученные доходы в казну региона будут составлять около 30 млн руб. в год. «При этом оценочно объем инвестиций, направленных на строительство таких имущественных комплексов, составит около 2,2 млрд руб.»,— говорится в пояснительной записке.

Ранее свердловские депутаты приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2025 год с параметрами 446,8 млрд руб. по доходам и 490,8 млрд руб. по расходам. Дефицит планировался в объеме 44 млрд руб. Доходы бюджета в 2024 году планируются в объеме 422,1 млрд руб., расходы — 472,4 млрд руб.

Василий Алексеев