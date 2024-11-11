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В Сириусе выявили 278 нарушений ПДД за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции федеральной территории «Сириус» за неделю выявили более 200 нарушений ПДД, основная часть которых связана с неправильной парковкой и нарушением дорожной разметки. Также в этот период правоохранительные органы зафиксировали 28 ДТП. В одном из них пострадал человек, сообщает пресс-служба ведомства ФТ.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

За минувшую неделю сотрудники Госавтоинспекции в Сириусе зарегистрировали 278 нарушений ПДД. За это время правоохранительные органы выписали 20 постановлений за неправомерный поворот налево или разворот. Наиболее частой причиной штрафов стала парковка в запрещенных местах: 94 водителя получили постановления за стоянку под запрещающим знаком, 20 — за парковку на пешеходном переходе, 32 — за остановку на местах общественного транспорта, а 10 нарушителей создавали помехи другим автомобилям. В результате контроля за парковкой 118 автомобилей эвакуировали в отсутствие владельцев.

Также сотрудники Госавтоинспекции обнаружили несколько серьезных правонарушений: двое водителей управляли автомобилями, не имея прав, еще двое — с ранее аннулированными водительскими удостоверениями, и 11 водителей не имели при себе обязательных документов на транспортные средства. Сотрудники ГАИ на прошлой неделе выявили один случай вождения в состоянии алкогольного опьянения, и еще двое водителей отказались пройти медицинское освидетельствование.

За это время трое водителей проехали на красный сигнал светофора, трое выехали на встречную полосу в запрещенных местах. Восемь человек управляли транспортом без полиса ОСАГО, водители скутеров и мопедов получили девять штрафов за различные нарушения.

Мария Удовик

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