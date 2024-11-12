В Сочи пассажир пытался вывезти 26,5 тысяч долларов в Узбекистан

Сотрудники таможни в аэропорту Сочи пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы валюты. Пассажир, направлявшийся рейсом в Ташкент, пытался провезти 26,5 тыс. долларов, что эквивалентно примерно 2,4 млн руб., рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Пассажир следовал по «зеленому коридору», не заполнив таможенную декларацию. При досмотре ручной клади обнаружилось, что сумма наличных превышает разрешенный лимит на 16,5 тыс. долларов (около 1,5 млн руб.).

В ведомстве напомнили, что, согласно действующим правилам, без декларирования разрешено вывозить наличные средства, не превышающие эквивалент 10 тыс. долларов. Излишек таможенники изъяли, а в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).

С начала 2024 года таможенный пост Аэропорт Сочи выявил 101 случай незаконного перемещения наличных через границу. Общая сумма нелегально перемещаемой валюты составила около 32 млн руб. Чаще всего попытки вывоза совершались в направлении Турции, Узбекистана, ОАЭ, Израиля и Грузии.

Таможенная служба напоминает, что с марта 2022 года действует запрет на вывоз из России иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские таможенники ранее пресекли контрабанду брендового золотого браслета за 2,4 млн руб. Его пытались ввезти в РФ из Турции.

Вячеслав Рыжков