В аэропорту Сочи пресекли контрабанду золотого браслета за 2,4 млн рублей

Таможенники в аэропорту Сочи пресекли контрабанду золотого брендового браслета. Его пытались ввезти в РФ из Турции, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

По данным ведомства, 59-летний сочинец, прибывший из Турции, проследовал по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. В ходе таможенного досмотра в ручной клади нарушителя нашли ювелирное изделие, не оформленное в таможенном отношении, – браслет марки Cartier.

Сочинец заявил, что купил украшение в магазине беспошлинной торговли в аэропорту Стамбула. Он решил не декларировать покупку, чтобы сэкономить деньги. В Управлении отметили, что таможенный платеж за браслет превысил бы 382,5 тыс. руб. Экспертиза показала, что браслет изготовлен из золота 750 пробы со вставками из драгоценных камней рыночной стоимостью более 2,4 млн руб.

Прокуратура утвердила обвинение по результатам расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Дело рассмотрит Адлерский районный суд Сочи.

Вячеслав Рыжков