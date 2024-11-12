Верховный суд не стал рассматривать жалобу Слепакова на признание иноагентом

Административная коллегия Верховного суда России отказала Семену Слепакову в рассмотрении жалобы на внесение в реестр иностранных агентов, сообщил суд ТАСС. Артист направил жалобу в августе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семен Слепаков (объявлен иностранным агентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Семен Слепаков (объявлен иностранным агентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Минюст внес Семена Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. По версии ведомства, комик получал поддержку от иностранных источников, «негативно высказывался в отношении россиян» и выступал против военной операции на Украине. Артист пытался обжаловать этот статус в Замоскворецком суде Москвы, но тот отклонил иск. Аналогичное решение принял Второй кассационный суд.

О запретах для иноагентов — в материале «Иноагентов равняют с иностранцами».