Жителя Ставрополя осудили на 6,5 лет за похищение бывшей супруги

Советский районный суд Краснодара признал виновными Сапармурата Ханмухаметова и его сообщников, Богдана Брюзгина и Александра Козловцева. Им вменяют похищение человека с применением насилия (п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2021 году супруга Сапармурата Ханмухаметова заочно развелась с ним, но мужчина не смирился с разрывом и пытался восстановить отношения, преследуя бывшую жену. В августе 2022 года он вместе со знакомыми похитил женщину, силой усадив ее в автомобиль, намереваясь отвезти в Ставрополь.

Сапармурат Ханмухаметов удерживал пострадавшую и избивал ее. Он нанес бывшей жене травмы, среди которых — перелом носа. Девушку спасли сотрудники ДПС, остановившие автомобиль в районе Усть-Лабинска.

Подсудимый не признал вину, а потерпевшая отказалась от претензий. Однако суд приговорил обвиняемого к 6,5 годам лишения свободы, а его сообщников — к пяти годам в колонии строгого режима. Приговор был подтвержден апелляционной инстанцией и вступил в силу.

Нурий Бзасежев