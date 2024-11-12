Жителя Ставрополя осудили на 6,5 лет за похищение бывшей супруги
Советский районный суд Краснодара признал виновными Сапармурата Ханмухаметова и его сообщников, Богдана Брюзгина и Александра Козловцева. Им вменяют похищение человека с применением насилия (п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, в 2021 году супруга Сапармурата Ханмухаметова заочно развелась с ним, но мужчина не смирился с разрывом и пытался восстановить отношения, преследуя бывшую жену. В августе 2022 года он вместе со знакомыми похитил женщину, силой усадив ее в автомобиль, намереваясь отвезти в Ставрополь.
Сапармурат Ханмухаметов удерживал пострадавшую и избивал ее. Он нанес бывшей жене травмы, среди которых — перелом носа. Девушку спасли сотрудники ДПС, остановившие автомобиль в районе Усть-Лабинска.
Подсудимый не признал вину, а потерпевшая отказалась от претензий. Однако суд приговорил обвиняемого к 6,5 годам лишения свободы, а его сообщников — к пяти годам в колонии строгого режима. Приговор был подтвержден апелляционной инстанцией и вступил в силу.