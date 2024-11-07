Замминистра транспорта затруднился назвать дату запуска платного участка Вознесенского тракта
Второй участок Вознесенского тракта введут в эксплуатацию в ноябре или декабре 2024 года. Об этом замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин рассказал на пресс-конференции.
Дата введения второй очереди Вознесенского тракта будет зависеть от заключения концессионного соглашения и доведения дополнительного федерального финансирования.
«По открытию есть два обстоятельства, о которых я сказал. Они будут четко определять, будет ли это ноябрь или декабрь»,— заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства.
Ранее стало известно, что движение на платном участке Вознесенского тракта откроют до конца 2024 года. На Яндекс картах уже появился платный участок дороги.