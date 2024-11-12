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Коммерсантъ FM
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Татарстан снизит расходы страховых компаний на ведение дел по ОМС до 0,9%

В Татарстане норматив расходов для страховых медицинских организаций, работающих в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), снизят с 0,95% до 0,9%. Это следует из постановления Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам.

С 2025 года страховые медицинские организации, участвующие в программе ОМС, будут тратить 0,9% от суммы средств, поступивших в организации по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения.

Для декабрьских поступлений 2024 года останется прежний норматив — 0,95%. Изменения вступят в силу с начала 2025 года.

Кроме того, в Татарстане страховой запас системы ОМС в 2025 году увеличат до 9,6 млрд рублей.

Анар Зейналов

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