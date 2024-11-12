В Татарстане бюджет ОМС на 2025 год увеличат на 7,7 млрд руб.

В Татарстане планируют увеличить бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025 г. на 7,7 млрд руб., до 93,6 млрд руб. План на последующие два года предполагает дальнейший рост финансирования. Об этом говорится в постановлении Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам.

Согласно проекту закона № 6-7 «О бюджете ТФОМС» на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг., общий объем доходов на 2025 г. составит 93,6 млрд руб., из которых более 80 млрд руб. поступит в виде федеральных трансфертов. В 2026 и 2027 годах доходы фонда будут увеличены до 100,8 и 107,8 млрд руб. соответственно. Ожидается, что эти средства позволят обеспечить дополнительные медицинские услуги и поддержать программы обязательного медицинского страхования.

Анар Зейналов