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Мэрия Уфы объявила новые торги на право застройки квартала за парком Якутова

Администрация Уфы в третий раз объявила торги на право комплексного развития территории (КРТ), ограниченной улицами Карла Маркса, Запотоцкого, Бориса Домашникова и бульваром Ибрагимова. Постановление, подписанное главой администрации Ратмиром Мавлиевым, опубликовано на сайте мэрии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на территории площадью 6,7 га планируется снести аварийный многоквартирный дом, 50 частных домов, бани и гаражи. Две предыдущие попытки найти застройщика в квартале по начальной цене 3,6 млн руб. не увенчались успехом.

По новым условиям, начальная цена права заключения договора о КРТ составляет 4,1 млн руб., при этом участник конкурса должен внести задаток на эту сумму. В развитие территории застройщик должен вложить не менее 15,9 млрд руб. (в предыдущей версии конкурсной документации речь шла о 14,97 млрд руб.). Кроме того, участник торгов должен подтвердить наличие у него 853,8 млн руб. для расселения жильцов аварийных домов.

На территории застройки можно будет возвести многоэтажные жилые дома, автостоянки, сооружения для предоставления коммунальных услуг, учреждения дошкольного и школьного образования, административные здания, магазины и другие постройки. Максимальная этажность жилых домов не установлена. Предельный объем жилищного строительства составит 103 тыс. кв. м.

Победитель торгов должен будет передать в собственность города помещения в многоквартирных жилых домах для размещения детского сада на 158 мест общей площадью не менее 2 тыс. кв. м, а также помещения для размещения поликлиники такой же площадью.

Предельный срок выполнения работ — девять лет.

Конкурс должен пройти 10 декабря.

Идэль Гумеров

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