В Башкирии предложили не требовать от участников СВО документы при выдаче земли

В Башкирии могут отменить требование о предоставлении некоторых документов участниками СВО, претендующими на бесплатное получение земельных участков. С соответствующей инициативой выступило республиканское минземимущества.

Как сообщила на заседании комитета Курултая Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию исполняющая обязанности министра Наталья Полянская, сейчас военнослужащие вынуждены предоставлять «много документов», в числе которых подтверждающие их участие в СВО.

В случае внесения изменений в республиканское законодательство ведомства будут самостоятельно запрашивать необходимые сведения в Минобороны РФ. Это, отметила госпожа Полянская, позволит ускорить предоставление участков.

Право на однократное бесплатное получение участка для индивидуального жилищного строительства в Башкирии имеют особо отличившиеся участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ. В случае их гибели землю предоставят родственникам: супругам и несовершеннолетним детям или родителям. В число категорий граждан, которые могут получить бесплатный участок, участников СВО включили в ноябре прошлого года. У военнослужащих нет права на внеочередное выделение земли по отношению к другим категориям льготников, при этом критерий нуждаемости на них не распространяется.

Наталья Балыкова