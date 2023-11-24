Курултай Башкирии принял закон о выделении земли отличившимся участникам СВО

Депутаты госсобрания включили особо отличившихся участников специальной военной операции в перечень категорий граждан, имеющих право на однократное бесплатное предоставление участка для индивидуального жилищного строительства. Соответствующие изменения в закон «О регулировании земельных отношений в РБ» приняты в трех чтениях на пленарном заседании Курултая республики.

Получить землю для улучшения жилищных условий смогут военнослужащие, контрактники и участники добровольческих формирований, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ. В случае гибели таких военнослужащих на СВО или от ран или болезней, полученных во время выполнения воинских обязанностей, участок предоставят их родственникам: супругам и несовершеннолетним детям или родителям.

Законопроект на рассмотрение в парламент внесло правительство Башкирии. Представляя его, министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская отметила, что законодательная инициатива связана с рекомендацией президента России Владимира Путина принять в регионах законодательные акты о предоставлении участков военнослужащим, награжденным за особые заслуги при выполнении задач СВО.

До принятия поправок правом на бесплатный участок обладали четыре категории граждан: жители республики, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, молодые, многодетные и семьи с детьми-инвалидами. Участники СВО не будут иметь права на внеочередное выделение земли по отношению к другим категориям льготников, при этом критерий нуждаемости на них распространяться не будет. В то же время, если военнослужащий ранее получил участок как нуждающийся в улучшении жилищных условий, член многодетной, молодой семьи или семьи с ребенком-инвалидом, повторно обратиться за мерой господдержки он не сможет.

По данным регионального минземимущества, в настоящее время в Башкирии семь участников СВО удостоены звания Героя России, которые соответствуют требованиям принятого закона, а также 25 семей погибших военнослужащих с особыми заслугами. Все они проживают в районах республики.

В очереди на получение бесплатной земли зарегистрированы 20,36 тыс. семей, основная часть которых претендует на участки в Уфе и Уфимском районе. Минземимущество сформировало около 1,2 тыс. участков для предоставления льготникам. Кроме того, ежегодно министерство финансов выделяет 100 млн руб. для выплаты компенсаций вместо участка. Размер компенсации составляет 250 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что площадь участка для особо отличившихся участников СВО составит в среднем 10 соток. Получить землю можно будет по месту жительства или пребывания.

Наталья Балыкова

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