ВТБ рассказал о новой мошеннической схеме по взлому аккаунтов на госсервисах

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) рассказал о новой мошеннической схеме для взлома аккаунтов на государственных сервисах. Злоумышленники дважды звонят клиенту, при повторном звонке убеждая, что хотят помочь. Такие звонки составляют 30% от общего числа мошеннических атак, уточнили в ВТБ.

Согласно сообщению пресс-службы ВТБ, которое есть у «Ъ», схема выглядит так: злоумышленники звонят от имени сотрудников госструктур, сообщают о якобы пришедшем заказном письме, а затем предлагают прислать уведомление на почтовый адрес. После оформления заявки мошенники отправляют проверочный код на номер телефона.

При сбрасывании трубки абонентом мошенники звонят повторно. При повторных звонках они убеждают клиента, что первый разговор был с мошенниками, а его учетная запись взломана. Для якобы защиты данных мошенники просят код доступа из СМС.

«Подобные схемы стали особенно распространены в период уплаты налогов, что делает их еще более опасными. Взлом аккаунта на госсервисах может привести к серьезным последствиям: потере личных данных, доступу к банковским приложениям и в конечном итоге к выводу денег со счетов»,— приводит пресс-служба слова старшего вице-президента банка Никиты Чугунова.

По данным финансовой организации, в 2024 году около 85% пострадавших от мошеннических акций сами переводили деньги на неизвестные счета, снимали наличные и передавали незнакомцам, а также делились с ними личной информацией. При этом более 70% россиян установили на смартфоны сервис определителя номера для защиты от телефонных мошенников. Согласно опросам, каждый пятый респондент считает, что эти сервисы ограждают от нежелательных звонков.

Подробнее о телефонном мошенничестве — в материале «Ъ» «Потери по банковскому счету».