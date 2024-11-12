«Золотое яблоко» создаст распределительный центр в Аксайском районе

Крупнейший ретейлер косметики «Золотое яблоко» арендовало около 12 тыс. кв. м логистического терминала FM Logistic в Грушевском индустриальном парке для создания распределительного центра. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

Распределительный центр позволит упростить доставку по Ростовской и Волгоградской областям, а также по Краснодарскому краю, отмечается в сообщении. В настоящее время заполняемость терминала FM Logistic в Аксайском районе составляет порядка 85-90%.

Дмитрий Ковалевский