На Кубани достроили школу и два детских сада

В Краснодаре достроили школу на 1550 мест и детский сад на 350 мест. Еще одно дошкольное учреждение на 250 мест закончили возводить в поселке Кочетинском Динского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Школу на улице Константина Гондаря в Краснодаре возвели по нацпроекту «Образование». В здании четыре блока, их общая площадь — более 22 тыс. кв. м. В них обустроены учебные кабинеты, помещения эстетического воспитания, библиотека, медблок, столовая на 775 мест, два актовых, спортивные и тренажерный залы. На территории школы есть спортивно-игровой блок, там же установлены площадки для тихого отдыха и торжественных мероприятий.

Детский сад в районе улицы Лоцманской в Краснодаре возводили по региональной госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры». В учреждении обустроили игровые комнаты, спальни, буфет, изо- и мультстудию, мини-музей. Также там есть кабинеты подготовки к школе и психолога, компьютерный класс, спортивный и музыкальный залы. Сейчас застройщики готовят необходимые документы для ввода здания в эксплуатацию.

Детский сад в Динском районе рассчитан на 250 детей. Общая площадь учреждения достигает почти 7 тыс. кв. м. На территории детсада есть теневые навесы и игровые площадки. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Татьяна Ручкина