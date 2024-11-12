В Чистополе пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

В Чистополе пожарные эвакуировали 49-летнего мужчину из квартиры, где произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на улице Энгельса, 103, в одной из квартир на пятом этаже. В помещении, охваченном густым дымом, горели вещи на площади около одного квадратного метра. Во время тушения пожарные обнаружили хозяина квартиры без сознания на кухне и спасли его, надев маску. Мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

9 ноября в Советском районе Казани пожарные спасли 50-летнюю женщину из горящей квартиры.

Анар Зейналов