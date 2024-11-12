Utair увеличил число рейсов в Сочи из Тюмени и Сургута

Из Тюмени и Сургута в Сочи теперь будет летать больше самолетов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Utair.

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С 12 ноября количество рейсов из Тюмени в Сочи увеличится до трех раз в неделю. Они будут выполняться по вторникам, субботам и воскресеньям. Вылет из Тюмени запланирован на 07:05, из Сочи — в 10:20. Время в пути составит 4 часа 15 минут.

Количество рейсов из Сургута в Сочи увеличат до четырех раз в неделю с 18 ноября. Полеты авиакомпания будет выполнять по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. Вылет из Сургута будет проходить в 09:10, из Сочи — в 13:10. Время в пути — пять часов.

Татьяна Ручкина