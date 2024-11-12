Шойгу второй раз за год встретился с главой МИД Китая

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу второй раз за год провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. На встрече господа Шойгу и Ван обсудили стратегические договоренности между Россией и Китаем. Ван И выразил готовность работать с российской стороной в сфере безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу и Ван И

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Шойгу и Ван И

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня российско-китайские отношения — отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия — находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. У России и Китая созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам»,— сказал Сергей Шойгу на встрече (цитата по «РИА Новости»).

В ответ господин Ван сказал, что Китай готов работать с российскими коллегами и укреплять координацию по «общим вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития обеих сторон». По его словам, механизм консультаций по вопросам стратегической безопасности между Россией и Китаем — важная коммуникационная платформа для двух стран, служащая дипломатии глав двух государств.

Сергей Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом 11 ноября. В рамках поездки секретарь Совбеза проведет встречи с высшим политическим руководством страны в Пекине, а также посетит международный авиасалон «Airshow China 2024», где состоится первая зарубежная демонстрация российского истребителя пятого поколения Су-57.

Ожидается, что после встречи с главой МИД Китая Сергей Шойгу проведет переговоры с секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядку. В частности, чиновники обсудят вопросы противодействия экстремизму, терроризму и транснациональной преступности.

Об отношениях Китая с Россией — в материале «Ъ» «Страна утренней важности».