В Казани полиция и Росгвардия задержали подозреваемого в убийстве сожительницы

В Советском районе Казани сотрудники полиции и Росгвардии задержали 53-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемого в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Татарстана.

Около 19:00 сотрудники скорой помощи, прибывшие по вызову в дом на пр. Победы, сообщили полицейским, что в квартире находится женщина с ножевым ранением. По адресу отправились экипаж патрульно-постовой службы полиции и отряд Росгвардии.

Правоохранители обнаружили в квартире на полу тело 53-летней местной жительницы. В комнате был 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Хозяина квартиры задержали для выяснения обстоятельств.

В ходе опроса выяснилось, что скончавшаяся была его сожительницей. Вечером мужчина и женщина распивали алкоголь, между ними произошла ссора. Хозяин жилья нанес сожительнице несколько ударов ножом по различным частям тела и два удара в сердце. От полученных ранений потерпевшая скончалась. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Диана Соловьёва