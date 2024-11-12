Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани полиция и Росгвардия задержали подозреваемого в убийстве сожительницы

В Советском районе Казани сотрудники полиции и Росгвардии задержали 53-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемого в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Татарстана.

Около 19:00 сотрудники скорой помощи, прибывшие по вызову в дом на пр. Победы, сообщили полицейским, что в квартире находится женщина с ножевым ранением. По адресу отправились экипаж патрульно-постовой службы полиции и отряд Росгвардии.

Правоохранители обнаружили в квартире на полу тело 53-летней местной жительницы. В комнате был 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Хозяина квартиры задержали для выяснения обстоятельств.

В ходе опроса выяснилось, что скончавшаяся была его сожительницей. Вечером мужчина и женщина распивали алкоголь, между ними произошла ссора. Хозяин жилья нанес сожительнице несколько ударов ножом по различным частям тела и два удара в сердце. От полученных ранений потерпевшая скончалась. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...