Спасатели потушили пожар в «Тойота центре» Ноябрьска

Сотрудники МЧС потушили пожар в «Тойота центре» в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила около 25 кв. м. Погибших и пострадвших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На момент прибытия пожарных подразделений на место вызова наблюдалось сильное задымление в здании. 17 человек самостоятельно эвакуировались»,— рассказали в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 17:30. Пожар был локализован в 18:17, потушен — в 19:51.

Виталий Красиков