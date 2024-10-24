Спасатели потушили пожар в «Тойота центре» Ноябрьска
Сотрудники МЧС потушили пожар в «Тойота центре» в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила около 25 кв. м. Погибших и пострадвших нет.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«На момент прибытия пожарных подразделений на место вызова наблюдалось сильное задымление в здании. 17 человек самостоятельно эвакуировались»,— рассказали в МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 17:30. Пожар был локализован в 18:17, потушен — в 19:51.