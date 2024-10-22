В Екатеринбурге СКР проводит проверку из-за травмы ученика после драки в школе

В Екатеринбурге Следственный комитет проводит проверку из-за драки учащихся, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Пострадавший школьник был доставлен в больницу с травмой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел еще 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области. Ученики находились в школе, конфликт случился на почве личной неприязни. Один из юношей получил травму, из-за чего его доставили в детскую городскую больницу №9, его выписали спустя два дня. Оба участника конфликта не состояли на учете в ПДН, воспитывались в благополучных семьях.

СКР в рамках проверки проведет судебно-медицинскую экспертизу, чтобы оценить степень тяжести вреда, который причинили здоровью учащегося. Ведомство опросит очевидцев, педагогов и родителей, изучит необходимые материалы. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, 28 сентября прокуратура Нижнего Тагила начала проверку избиения ученика местной школы № 80. Тем не менее, по статистике областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за первое полугодие текущего года количество преступлений, совершенных подростками в Нижнем Тагиле, сократилось на 29% — с 69 до 51.

Анна Капустина