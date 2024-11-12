ЦАХАЛ сообщил о гибели 783-го военного с начала эскалации на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели военного в секторе Газа в результате боевых действий против палестинского движения «Хамас». По данным армейской пресс-службы, с начала осени число погибших в конфликте израильских военных составило 783 человека.

ЦАХАЛ уточнил, что в зоне наземной операции на севере палестинского анклава погиб 34-летний майор Итамар Левин Фридман. Он командовал штурмовой группой спецназа по борьбе с терроризмом (ЛОТАР) в составе 80-й территориальной дивизии ЦАХАЛа «Адом». Фридман стал первым солдатом, погибшим в Газе за последние девять дней, добавил израильский портал Ynet.

Боевики «Хамаса» напали на территорию Израиля 7 октября 2023 года, в ответ страна начала военную операцию в секторе Газа. По данным Минздрава Палестины, с начала конфликта в анклаве погибло более 43,6 тыс. человек, почти 103 тыс. человек получили ранения. Накануне, 11 ноября, ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы оперативного штаба палестинского «Исламского джихада», курировавшего антиизраильские операции.

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