Результат
Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 330 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7315. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6810. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4830. 5 (6). Тейлор Фриц (США) — 4300. 6 (5). Новак Джокович (Сербия) — 3910. 7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855. 8 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3760. 9 (8). Алекс Де Минаур (Австралия) — 3745. 10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3350. 11 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 3165. 12 (13). Томми Пол (США) — 3145. 13 (11). Хольгер Руне Дания) — 3025. 14 (14). Юго Эмбер (Франция) — 2765. 15 (15). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2685. 16 (16). Хуберт Хуркач (Польша) — 2640. 17 (17). Лоренцо Музетти (Италия) — 2600. 18 (18). Фрэнсис Тиафо (США) — 2585. 19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410. 20 (20). Артюр Фис (Франция) — 2355… 60 (60). Роман Сафиуллин — 923… 85 (75). Павел Котов (оба — Россия) — 655.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9416 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8370. 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6530. 4 (4). Джасмин Паолини (Италия) — 5344. 5 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5340. 6 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5171. 7 (6). Джессика Пегула — 4705. 8 (8). Эмма Наварро (обе — США) — 3589. 9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3368. 10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3214. 11 (10). Даниэль Коллинз (США) — 3178. 12 (11). Паула Бадоса (Испания) — 2908. 13 (12). Диана Шнайдер — 2895. 14 (14). Анна Калинская (обе — Россия) — 2743. 15 (15). Елена Остапенко (Латвия) — 2588. 16 (16). Мирра Андреева (Россия) — 2578. 17 (17). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2554. 18 (18). Марта Костюк (Украина) — 2493. 19 (19). Донна Векич (Хорватия) — 2258. 20 (20). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2127… 27 (25). Людмила Самсонова — 1885. 28 (28). Екатерина Александрова — 1848… 30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1807... 35 (35). Анастасия Потапова — 1482... 64 (63). Камилла Рахимова — 987…67 (67). Эрика Андреева — 947… 76 (76). Анна Блинкова — 893. 77 (77). Вероника Кудерметова (все — Россия) — 888.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.