Rheinmetall заявил о передаче ВСУ спутниковых фото для разведки

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что начал поставлять ВСУ спутниковые снимки в рамках сотрудничества с финской аэрокосмической компанией ICEYE. В заявлении концерна говорится, что Украина получает снимки с начала октября для «удовлетворения потребностей в возможностях спутниковой разведки».

Контракт между немецкой компанией и Минобороны Украины при поддержке правительства ФРГ был подписан летом 2024 года. Фото делают 38 спутников SAR (Synthetic Aperture Radar) ICEYE, запущенные в 2018 году. Как заявляется, спутники SAR могут генерировать высокоточные изображения вне зависимости от времени суток и погодных условий, что «может дать решающие преимущества ВСУ с точки зрения разведки».

«Это дополнит разведывательные данные, полученные из других источников, и обеспечит основу для принятия решений и оперативного планирования ВСУ», — заявили в Rheinmetall.

Rheinmetall считается одним из крупнейших производителей артиллерийских боеприпасов в мире. С начала спецоперации компания регулярно поставляет оружие для ВСУ. 26 октября также стало известно о запуске завода Rheinmetall на Украине. 5 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что вскоре закончится строительство второго предприятия концерна в стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заводы немецкой компании на территории Украины будут считаться законной целью для российской армии.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».