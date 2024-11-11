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Коммерсантъ FM
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Участники саммита в Эр-Рияде решили координировать отстаивание прав Палестины

Участники второго чрезвычайного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде договорились создать совместный координационный механизм для продвижения вопроса прав палестинцев на международной арене. Соглашение будет подписано между Лигой арабских государств (ЛАГ), Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и Африканским союзом.

Фото: Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto / AP

Фото: Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto / AP

«То, что мы наблюдаем сегодня со стороны израильского правительства и его сторонников, разрушает любое будущее для сосуществования в этом регионе. Это подрывает саму основу мира — мира, за который мы так долго ратовали, мира, основанного на справедливости»,— говорится в заявлении генсека ЛАГ Ахмеда Абуль Гейта (.pdf).

На пресс-конференции генсек ЛАГ сообщил, что впервые три международные организации создают совместный механизм для отстаивания проблем палестинцев. Способы взаимодействия и принципы работы будут обсуждаться на дальнейших встречах высокопоставленных представителей ЛАГ, ОИС и Африканского союза.

Ахмед Абуль Гейт также сказал, что участники саммита договорились добиваться заморозки членства Израиля в ООН. Этот тезис указан в итоговом документе, который состоит из 36 пунктов. В нем также звучит требование к Совбезу ООН обязать Израиль прекратить войну и призыв к международному сообществу начать создание палестинского государства.

На чрезвычайном арабо-исламском саммите присутствовали представители 50 государств. Его задачей стала выработка общей позиции по войне в секторе Газа и Ливане. Первый саммит прошел 11 ноября 2023 года после начала войны между Израилем и палестинским движением «Хамас» в секторе Газа.

О войне на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Из-под "Хезболлы" выбивают сирийскую почву».

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