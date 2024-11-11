Мэр Краснодара поручил проверить заброшенные здания на предмет безопасности

В Краснодаре по поручению Евгения Наумова проверят заброшенные здания на предмет безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам Евгения Наумова, заброшенные объекты в Краснодаре являются излюбленными местами для лиц без определенного места жительства и детей. Необходимо установить, на чьем балансе находятся эти объекты, а затем огородить их, исключив доступ для посторонних, или снести.

Директор департамента строительства Иван Горобец отметил, что вопрос с ограждением или сносом зданий будет решен. Специалисты в ближайшее время проверят проблемные объекты, в том числе на ул. Московской и Автолюбителей.

Как отмечают власти, работа с подобными зданиями идет в Краснодаре в постоянном режиме. В скором времени работники восстановят ограждение двух недостроев по улицам Есенина и Беговая. В прошлом году в городе восстановили ограждение восьми недостроенных жилых домов.

Алина Зорина