Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр Краснодара поручил проверить заброшенные здания на предмет безопасности

В Краснодаре по поручению Евгения Наумова проверят заброшенные здания на предмет безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам Евгения Наумова, заброшенные объекты в Краснодаре являются излюбленными местами для лиц без определенного места жительства и детей. Необходимо установить, на чьем балансе находятся эти объекты, а затем огородить их, исключив доступ для посторонних, или снести.

Директор департамента строительства Иван Горобец отметил, что вопрос с ограждением или сносом зданий будет решен. Специалисты в ближайшее время проверят проблемные объекты, в том числе на ул. Московской и Автолюбителей.

Как отмечают власти, работа с подобными зданиями идет в Краснодаре в постоянном режиме. В скором времени работники восстановят ограждение двух недостроев по улицам Есенина и Беговая. В прошлом году в городе восстановили ограждение восьми недостроенных жилых домов.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...