В Краснодаре строят учебный комплекс для спасателей

В краевой столице на базе аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» появится учебно-тренировочный комплекс. Работы планируют завершить до конца этого года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова, в новом комплексе будут обучать не только сотрудников службы «Кубань-СПАС», но и представителей муниципальных спасательных формирований, которые входят в территориальное звено РСЧС Кубани. На базе проекта будет несколько специализированных полигонов. «Городок» станет площадкой для тренировки работы с гидравлическими инструментами и конструкциями из железобетона и металла. «Завал» будет местом для отработки действий в условиях обрушения зданий. «Вектор» послужит площадкой для тренировки навыков, которые пригодятся в горной и лесной местности, а также на промышленных объектах, в том числе с использованием альпинистского снаряжения.

Как отмечают в администрации края, сейчас на площадке идет монтаж основных конструкций. Скоро специалисты начнут монтировать сети электроснабжения и установят видеокамеры на каждом из полигонов. С помощью видеоконтроля будут анализировать качество выполнения спасателями упражнений на каждом из этапов тренировки. На Кубани это будет первая база для подготовки спасателей к действиям в разных условиях.

Алина Зорина