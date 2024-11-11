Проект по энотуризму в Севастополе привлек 7,5 млрд рублей инвестиций

Проект «Терруар Севастополь» привлек порядка 7,5 млрд руб. внебюджетных инвестиций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

С 2022 года число участников проекта по виноделию и энотуризму — «Терруар Севастополь» — выросло с 20 до 42. Глава города подчеркнул, что проект позволил создать более 500 рабочих мест.

Михаил Развожаев также отметил, что в городе растет число субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас в Севастополе более 7,3 тыс. юрлиц и около 16,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, а численность занятых в сфере МСП составляет около 92 тыс. человек. Благодаря развитию свободной экономической зоны в городе созданы 15,4 тыс. рабочих мест. За девять лет участники специальных экономических зон (СЭЗ) выплатили в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, включая страховые взносы, 43,87 млрд руб. налогов. Глава Севастополя подчеркнул, что город поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации с 61-го места в 2020 году до 13-го места в 2024-м.

Проект «Терруар Севастополь» реализуется с 2018 года и предусматривает создание не менее 20 независимых винодельческих хозяйств, а также увеличение площади виноградников в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Севастополя до 2030 года. Он направлен на повышение туристической привлекательности города, увеличение инвестиционного потенциала и обеспечение отрасли виноградарства и виноделия квалифицированными кадрами. Среди участников проекта как крупнейшие в регионе Инкерманский завод марочных вин и агрофирма «Золотая Балка», так и небольшие винодельни Domaine Lipko и «Винодельня Бельбек».

Алина Зорина