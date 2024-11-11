Распределительный центр «Золотого яблока» сократит сроки доставки на Кубань

Российская торговая сеть «Золотое яблоко» откроет распределительный центр под Ростовом-на-Дону. Это позволит уменьшить сроки доставки товаров не только по региону, но и в Краснодарский край и Волгоградскую область, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства инвестиционного развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Торговая сеть откроет распределительный центр для сборки и упаковки онлайн-заказов в логистическом терминале FM Logistic на территории индустриального парка в Аксайском районе Ростовской области. «Золотое яблоко» арендует треть из 36 тыс. кв. м логистического комплекса.

Благодаря открытию распределительного центра также увеличится ассортимент товаров, доступных для заказа через сайт и приложение.

Алина Зорина