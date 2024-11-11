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Коммерсантъ FM
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Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Англии

11-й тур. «Брайтон»—«Манчестер Сити» 2:1 (Педру, 78; О’Райли, 83 — Холанн, 23). «Ливерпуль»—«Астон Вилла» 2:0 (Нуньес, 20; Салах, 84). «Ноттингем Форест»—«Ньюкасл» 1:3 (Мурилло, 21 — Исак, 54; Жоэлинтон, 72; Барнс, 83). «Манчестер Юнайтед»—«Лестер» 3:0 (Фернандеш, 17; Кристиансен, 38 (автогол); Гарначо, 82). «Челси»—«Арсенал» 1:1 (Нету, 70 — Мартинелли, 60). Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 28 очков. 2. «Манчестер Сити» — 23. 3. «Челси» — 19. 4. «Арсенал» — 19. 5. «Ноттингем Форест» — 19. 6. «Брайтон» — 19.

Чемпионат Испании

13-й тур. «Реал»—«Осасуна» 4:0 (Винисиус, 34, 61, 69; Беллингем, 42). «Вильярреал»—«Алавес» 3:0 (Ахомаш, 38; Парехо, 81 (пен.); Комесанья, 90). «Мальорка»—«Атлетико» 0:1 (Альварес, 61). «Вальядолид»—«Атлетик» 1:1 (Моро, 79 — Гурусета, 90+4). «Реал Сосьедад»—«Барселона» 1:0 (Бекер, 33). Положение команд. 1. «Барселона» — 33 очка. 2. «Реал» — 27 (после 12 матчей). 3. «Атлетико» — 26. 4. «Вильярреал» — 24 (12). 5. «Осасуна» — 21. 6. «Атлетик» — 20. 7. «Бетис» — 20.

Чемпионат Германии

10-й тур. «Бохум»—«Байер» 1:1 (Миёси, 89 — Шик, 18). «Майнц»—«Боруссия» (Дортмунд) 3:1 (Ли Джэ Сон, 36; Буркардт, 45+3; Небель, 54 — Гирасси, 40 (пен.)). «Санкт-Паули»—«Бавария» 0:1 (Мусиала, 22). «Лейпциг»—«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0:0. «Штутгарт»—«Айнтрахт» 2:3 (Вагноман, 86; Вольтемаде, 90 — Экитике, 45; Браун, 55; Мармуш, 62). Положение команд. 1. «Бавария» — 26 очков. 2. «Лейпциг» — 21. 3. «Айнтрахт» — 20. 4. «Байер» — 17. 5. «Фрайбург» — 17. 6. «Унион» — 16. 7. «Боруссия» (Д) — 16.

Чемпионат Италии

12-й тур. «Ювентус»—«Торино» 2:0 (Веа, 18; Кенан Йылдыз, 84). «Кальяри»—«Милан» 3:3 (Цортеа, 2; Цаппа, 53, 89 — Леан, 15, 40; Абрахам, 69). «Аталанта»—«Удинезе» 2:1 (Пашалич, 56; Туре, 60 (автогол) — Камара, 45+3). «Фиорентина»—«Верона» 3:1 (Кин, 4, 59, 90+2 — Сердар, 18). «Монца»—«Лацио» 0:1 (Дзакканьи, 36). «Интер»—«Наполи» 1:1 (Чальханоглу, 43 — Мактоминей, 23). Положение команд. 1. «Наполи» — 26 очков. 2. «Интер» — 25. 3. «Фиорентина» — 25. 4. «Аталанта» — 25. 5. «Лацио» — 25. 6. «Ювентус» — 24.

Чемпионат Франции

11-й тур. «Марсель»—«Осер» 1:3 (Гринвуд, 65 (пен.) — Синайоко, 10; Перрен, 43; Хамед Траоре, 45). «Страсбург»—«Монако» 1:3 (Дуэ, 29 — Бен Сегир, 79 (пен.), 89; Иленикена, 90+1). «Анже»—ПСЖ 2:4 (Леполь, 90+1; Бьюмла, 90+7 — Ли Кан Ин, 17, 20; Баркола, 31, 45+2). «Ницца»—«Лилль» 2:2 (Диоп, 56; Луше, 90+6 — Матиас Фернандес, 17; Баккер, 66). «Лион»—«Сент-Этьен» 1:0 (Ляказетт, 29). Положение команд. 1. ПСЖ — 29 очков. 2. «Монако» — 23. 3. «Марсель» — 20. 4. «Лилль» — 19. 5. «Лион» — 18. 6. «Ницца» — 17.

  • Газета «Коммерсантъ» №208 от 12.11.2024, стр. 12

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