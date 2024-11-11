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Биатлонистка из Белоруссии Анна Сола выиграла гонку на 5 км в Ханты-Мансийске

Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла гонку на 5 км в соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ — ХМАО). Она прошла дистанцию за 12 минут 35 секунд.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Не все сильнейшие лыжницы бежали, поэтому мне было попроще. Если даже пройтись по протоколу, то много сильных российских девочек не стартовало»,— рассказала биатлонистка в интервью журналисту Ивану Докукину.

Второе место в гонке заняла Арина Каличева (+8.3 секунды), третье — Елизавета Маслакова (+16.5 секунд). Всего в гонке участвовало 45 спортсменок, следует из данных Союза биатлонистов России.

Виталий Красиков

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