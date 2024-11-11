Жителя Кубани будут судить за смерть дочери при взрыве газа в частном доме

В Курганинске перед судом предстанет 63-летний местный житель, по вине которого погибла дочь при взрыве газа в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

По данным следствия, житель Курганинского района незаконно подключился к газовой трубе собственного дома. В апреле этого года произошла утечка газа, которая привела к взрыву. Из-за случившегося пострадала 33-летняя дочь обвиняемого, которая скончалась в больнице от полученных ожогов. Супруге фигуранта также причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение смерти по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина