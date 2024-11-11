Власти отчитались о снижении ущерба от пожаров в уральских регионах до 912,7 млн рублей

Ущерб от пожаров, произошедших на территории регионов Уральского федерального округа (УрФО) в 2024 году, составил 912,7 млн руб., что почти на 3 млрд руб. меньше суммы ущерба, причиненного пожарами в 2023 году (4,78 млрд руб.). Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.

По его словам, за 2024 год в УрФО произошло 746 лесных пожаров, что на 2,5 тыс. меньше, чем в 2023 году. Площадь пожаров за год сократилась на 500 тыс. га — до 13,78 тыс. га. Наиболее существенно количество пожаров снизилось в Курганской (с 323 в 2023 году до 37 в 2024 году), Свердловской (с 1031 до 183) и в Челябинской (с 701 до 55) областях.

Сергей Куплевацкий отметил, что в текущем году ситуация с лесными пожарами была стабильной, за счет чего помощь в тушении со стороны практически не понадобилась. «Был период, когда 45 лесных пожарных из Свердловской и Тюменской областей помогали парашютистам-десантникам Ханты-Мансийского автономного округа. Но в основном Урал отправлял сотрудников наших авиабаз — это около 200 человек — на помощь Якутии и Забайкальскому краю»,— прокомментировал он.

Врио начальника департамента лесного хозяйства по УрФО добавил, что большая часть пожаров на территории федерального округа (59% от общего числа лесных пожаров) произошла из-за гроз. Еще 31% лесных пожаров случился из-за нарушения правил пожарной безопасности населением.

Анастасия Таначева, Екатеринбург