В лесу Сочи турист, испугавшись воя шакалов, залез на столб
В районе Орлиных скал спасли туриста из Тюменской области, который испугался воя шакалов и залез на столб. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Инцидент произошел вечером 9 ноября. Турист позвонил в экстренную службу и сказал, что боится диких животных и не может самостоятельно выбраться из леса.
Сотрудники МЧС обнаружили мужчину на деревянном указательном столбе. Приезжий рассказал, что не успел до темноты вернуться в населенный пункт. После заката мужчина испугался воя шакалов и забрался повыше, потому что не знал, как вести себя в лесу.