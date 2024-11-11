В лесу Сочи турист, испугавшись воя шакалов, залез на столб

В районе Орлиных скал спасли туриста из Тюменской области, который испугался воя шакалов и залез на столб. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел вечером 9 ноября. Турист позвонил в экстренную службу и сказал, что боится диких животных и не может самостоятельно выбраться из леса.

Сотрудники МЧС обнаружили мужчину на деревянном указательном столбе. Приезжий рассказал, что не успел до темноты вернуться в населенный пункт. После заката мужчина испугался воя шакалов и забрался повыше, потому что не знал, как вести себя в лесу.

Татьяна Ручкина