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Глава Краснодара поручил проверять каждую жалобу, связанную с отоплением в домах

Глава города Евгений Наумов поручил проверять и отрабатывать каждый сигнал жителей по отоплению. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам мэра, все письма, звонки, заявки, касающиеся работы систем жизнеобеспечения, должны быть проверены, отработаны, причина неполадки должна быть выяснена и устранена. Никаких отговорок и «объективных обстоятельств» быть не может, подчеркнул господин Наумов.

Заместитель главы города Максим Онищенко отметил, что сейчас во все дома и объекты социальной сферы поступает тепло. Причинами неполадок на сетях становятся работы в котельных, утечки на сетях малого диаметра, настройки общедомовых отопительных систем. Никаких серьезных аварий не зафиксировано.

Сейчас в городе отрабатываются замечания, поступившие от Ростехнадзора для получения паспорта готовности Краснодара к зиме. Все вопросы, связанные с отоплением и другими системами жизнеобеспечения, решают специалисты городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса совместно с ресурсоснабжающими организациями.

Жителям, сталкивающимся с проблемами подачи тепла, рекомендуют обращаться на горячие линии: (861) 218-92-04, (861) 218-92-70 (Управление по жилищным вопросам), (861) 255-02-46, (861) 259-61-48 (Департамент городского хозяйства и ТЭК), (861) 255-54-18 (МКУ «Горжилхоз» Прикубанского округа), (861) 231-09-40 (МКУ «Горжилхоз» Карасунского округа), (861) 253-45-56 (МКУ «Горжилхоз» Западного округа), (861) 231-35-41 (МКУ «Горжилхоз» Центрального округа).

Алина Зорина

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