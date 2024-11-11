В Тюмени осудили трех инспекторов ДПС по делу о превышении должностных полномочий

Тюменский районный суд приговорил трех инспекторов ДПС к лишению свободы от 3,5 до 4 лет условно, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Их признали виновными по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, инспекторы в январе 2020 года во время дежурства на дороге от деревни Ушакова до села Успенка Тюменского района применили насилие к водителю и пассажиру автомобиля. «Ранее насилие было применено в отношении двух молодых людей, которые вступили с сотрудниками в словесную перепалку»,— добавили в пресс-службе.

Суд приговорил одного инспектора к лишению свободы на 4 года условно, двух других — на 3,5 года условно. Кроме того, суд лишил их права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов на срок от 2,5 до 3 лет.

Напомним, ранее суд в Екатеринбурге оштрафовал на 500 тыс. руб. бывшего автоинспектора городской ГИБДД за взятку в размере 15 тыс. руб.. Он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника за незаконные действия).

Виталий Красиков