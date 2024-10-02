Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге экс-инспектора ГИБДД оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 500 тыс. руб. бывшего автоинспектора городской ГИБДД за взятку в размере 15 тыс. руб., сообщили в прокуратуре Свердловской области. Он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника за незаконные действия).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что осужденный работал в ГИБДД с 2020 по 2022 год. В мае 2022 года, находясь при исполнении служебных обязанностей, в пункте по оформлению ДТП по просьбе знакомого экс-сотрудника Госавтоинспекции он зарегистрировал инсценированное ДТП без фактического осмотра повреждений автомобилей. После этого он составил необходимые документы для их предоставления участниками ДТП в страховую организацию, в этот же день он получил взятку от одного из водителей.

Помимо штрафа, суд на два года лишил виновного занимать должности в правоохранительных, государственных органах и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга отправил на семь лет и месяц в колонию строгого режима местного жителя за попытку дачи взятки в 30 тыс. руб. сотруднику ДПС. Во время заседания осужденный владелец машины вину не признал, сообщил, что был очень пьян и не осознавал, для чего просил по телефону деньги.

Ирина Пичурина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...