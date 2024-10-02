В Екатеринбурге экс-инспектора ГИБДД оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 500 тыс. руб. бывшего автоинспектора городской ГИБДД за взятку в размере 15 тыс. руб., сообщили в прокуратуре Свердловской области. Он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника за незаконные действия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что осужденный работал в ГИБДД с 2020 по 2022 год. В мае 2022 года, находясь при исполнении служебных обязанностей, в пункте по оформлению ДТП по просьбе знакомого экс-сотрудника Госавтоинспекции он зарегистрировал инсценированное ДТП без фактического осмотра повреждений автомобилей. После этого он составил необходимые документы для их предоставления участниками ДТП в страховую организацию, в этот же день он получил взятку от одного из водителей.

Помимо штрафа, суд на два года лишил виновного занимать должности в правоохранительных, государственных органах и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга отправил на семь лет и месяц в колонию строгого режима местного жителя за попытку дачи взятки в 30 тыс. руб. сотруднику ДПС. Во время заседания осужденный владелец машины вину не признал, сообщил, что был очень пьян и не осознавал, для чего просил по телефону деньги.

Ирина Пичурина