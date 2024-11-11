В Харьковской области начали принудительную эвакуацию жителей 10 населенных пунктов

Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о принудительной эвакуации всего взрослого населения из десяти населенных пунктов в Боровской общине Изюмского района. Для их размещения обеспечили дополнительные 2 тыс. коек, сообщила пресс-служба военной администрации.

Среди населенных пунктов, откуда будут вывозить людей, значатся поселок Боровая, а также села Новоплатоновка, Шейковка, Подлыман, Нижняя Журавка, Боровская Андреевка, Нижнее Соленое, Высшее Соленое, Малеевка и Пески-Радьковские. Глава военной администрации отметил, сейчас в общежитиях размещены 1014 человек.

9 ноября господин Синегубов в эфире телеканала «Рада» сообщал о планах эвакуировать жителей 17 населенных пунктов. По его словам, в общей сложности должны быть вывезены 61 человек. Он добавил, что сейчас идет эвакуация гражданских в Купянском и Боровском районах.

Власти Украины уже объявляли обязательную эвакуацию в ряде регионов. В конце сентября из города Глухов в Сумской области эвакуировали около трети населения — почти 10 тыс. человек. 15 октября Олег Синегубов объявил о старте обязательной эвакуации жителей Купянска, а также трех городских общин. Решение было связано с ухудшением позиций ВСУ и невозможностью начать отопительный сезон.

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