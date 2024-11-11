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Турист испугался воя шакалов и ждал спасателей на столбе в лесу Сочи

В районе Орлиных скал в Сочи приезжему молодому человеку потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В субботу, 9 ноября, 33-летний турист из Тюменской области отправился в лес Сочи. До наступления темноты путешественник не успел выйти из местности и услышал якобы вой шакалов. Турист испугался, залез на деревянный столб и обратился за помощью к спасателям.

Прибывшие на место происшествия специалисты помогли жителю Тюменской области слезть со столба и выйти из леса. Турист не пострадал, на машине МЧС его спустили к остановке, уточнили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ЮРПСО.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте 55-летняя жительница Алтайского края получила травму колена, оступившись на скользкой тропе во время прогулки по лесу. Пострадавшую эвакуировали на носилках.

Мария Удовик

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