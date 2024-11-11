В лесу Сочи 55-летняя туристка травмировала ногу

В Сочи 55-летняя туристка из Алтайского края получила травму ноги во время прогулки по Тисо-Самшитовой роще. Пострадавшая оступилась на скользкой тропе, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

В субботу, 9 ноября, спасатели получили вызов от группы туристов. Путешественники рассказали специалистам, что 55-летняя жительница Алтайского края получила травму колена, оступившись на скользкой тропе во время прогулки по лесу. Женщина не могла передвигаться самостоятельно, тогда другие участники группы вызвали экстренные службы.

Спасатели прибыли на место происшествия, оказали первую помощь, наложив шину на травмированную ногу, и подготовили пострадавшую к эвакуации. Для транспортировки по пересеченной местности женщину поместили на носилки. Операция заняла около двух с половиной часов до момента доставки туристки к автомобилю МЧС. Пострадавшую передали медицинским специалистам.

Мария Удовик