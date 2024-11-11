«Деметра-Холдинг» купил питерского оператора «Атлант»

ГК «Деметра-Холдинг», владеющая активами на Кубани, 8 ноября приобрела 100% железнодорожного оператора «Атлант» из Санкт-Петербурга. Как сообщает «Ъ», в результате сделки в управление группы перешло около 6 тыс. вагонов, из них 5,7 тыс. единиц — инновационные большегрузные полувагоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

На сайте и в отчете «Атланта» указано, что в состав парка также входят цистерны для перевозки растительных масел. В 2023 году выручка предприятия сократилась на 67,7%, до 5,18 млрд руб., чистая прибыль снизилась примерно вдвое, до 1,88 млрд руб.

В «Деметра-Холдинге» сообщили, что за счет покупки компании предприятие сможет укрепить позиции на рынке железнодорожных перевозок навалочных грузов, в том числе на экспорт. Представитель группы отметил, что в результате сделки на Восточном полигоне увеличится парк инновационных полувагонов для развития маршрутных перевозок. Это в свою очередь повысит эффективность и оптимизирует нагрузку на железнодорожную инфраструктуру.

«Деметра-Холдинг» объединяет активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Предприятие имеет доли в Новороссийском комбинате хлебопродуктов, Объединенной зерновой компании, а также Новороссийском зерновом терминале, крупнейшем операторе хопперов-зерновозов «Русагротранс» и других компаниях. Ранее 45% «Деметра-Холдинг» принадлежали ВТБ, летом 2023 года стало известно, что банк вышел из бизнеса. Сейчас информация о собственниках «Деметра-Холдинга» в ЕГРЮЛ скрыта.

По итогам первого полугодия 2024 года «Деметра-Холдинг» поднялся на третье место в рейтинге Infoline Rail Russia Top по объему парка в управлении с 90,5 тыс. вагонов. По оценкам Infoline, за счет покупки «Атланта» и прошедшей ранее консолидации компании «Нефрит» общий парк группы составляет 98,3 тыс. единиц.

Татьяна Ручкина