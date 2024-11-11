В РПЦ назвали абсурдом связь православного храма в Швеции с разведкой РФ

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Лищенюк назвал абсурдом сообщения о том, что православный храм в шведском городе Вестерос может служить для целей российской разведки. Эксперты издания Politico ранее предположили, что из храма ведется слежка за местным аэропортом, водоочистными сооружениями и деятельностью энергетических компаний, расположенных в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Русская Православная Церковь Пресвятой Богородицы Казанской, Вестерос

Фото: RefDr / Wikipedia Русская Православная Церковь Пресвятой Богородицы Казанской, Вестерос

Фото: RefDr / Wikipedia

«Цели и задачи любого прихода Русской православной церкви за рубежом — это духовное попечение о своих чадах и забота о прихожанах. Таковы цели и у прихода в Вестеросе. Это клевета»,— сказал господин Лищенюк в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, многие зарубежные приходы РПЦ сталкиваются с такими обвинениями. «Если суммировать обвинения, с которыми сталкиваются наши зарубежные приходы, то мы понимаем, что есть некий единый источник обвинений и в них нет абсолютно ничего нового, а то, что их объединяет,— это абсурдность»,— заключил протоиерей.

Сегодня, 11 ноября, Politico опубликовало материал о храме Казанской Иконы Божией Матери, расположенном в шведском городе Вестерос. В публикации отмечается, что церковь находится в «непосредственной близости» от аэропорта, на котором проводят военные учения, водоочистных сооружений и «передовых» энергетических компаний. Специализирующийся на России исследователь Шведского университета обороны Маркус Йоранссон в разговоре с изданием заявил, что церковь является «потенциальным опорным пунктом», который можно использовать для сбора информации. В феврале Служба гобезопасности Швеции заявляла, что представители церкви могли иметь контакты с агентами российской разведки.

Население Вестероса — 130 тыс. человек, город расположен в 100 км от Стокгольма. Строительство храма в Вестеросе началось в 2019 году. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков объяснял необходимость строительства православной церкви в городе тем, что это востребовано европейскими жителями. Строительство храма завершили в декабре 2022 года, его настоятель — иерей Павел Макаренко.